Esporte paranaense

A RedeTV! Paraná anunciou oficialmente uma parceria estratégica com o Circuito TURN de Beach Tennis, consolidando seu compromisso em apoiar e ampliar a visibilidade do esporte no estado. A iniciativa promete fortalecer ainda mais o crescimento da modalidade, que vive um dos momentos mais vibrantes de sua história no Brasil.

O Circuito TURN, organizado pela TURN Agência, é uma série de competições itinerantes que percorrem diversas cidades do Paraná ao longo do ano. Etapas já foram realizadas em Maringá, Londrina, Cianorte, Paranavaí, Umuarama e Porto Rico, sempre reunindo atletas profissionais, amadores e um público apaixonado pelo beach tennis.

Segundo a RedeTV! Paraná, o objetivo da parceria é oferecer uma cobertura ampla e dinâmica das etapas do circuito, com matérias especiais, entrevistas, bastidores e conteúdos exclusivos. A emissora também destacou que além da tradicional transmissão de televisão, suas transmissões também estão disponíveis em todos os modelos de SMART TV, permitindo que, de qualquer lugar, os amantes do beach tennis no Paraná possam acompanhar o crescimento exponencial da modalidade agora também na televisão.

“Para nós, é motivo de orgulho anunciar essa parceria. O Circuito TURN representa organização, credibilidade e uma conexão genuína com a comunidade esportiva. Queremos levar essa energia para ainda mais pessoas por meio da nossa programação”, declarou a emissora em comunicado.

O destaque do Circuito TURN

O formato do Circuito TURN funciona como um campeonato por etapas, no qual atletas acumulam pontos ao longo da temporada, formando um ranking próprio. Todas as competições seguem normas da Federação Paranaense de Tênis (FPT), da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e da ITF, garantindo seriedade, qualidade técnica e transparência.

As disputas contemplam categorias masculinas, femininas, mistas, Open com premiação em dinheiro, categorias por idade — incluindo 60+ — e categorias infantis, reforçando o caráter inclusivo do circuito.

As inscrições acontecem via aplicativo LetzPlay, plataforma oficial utilizada pelos atletas.

Mais visibilidade e fortalecimento do esporte

Com a entrada da RedeTV! Paraná como parceira oficial, a expectativa é que o beach tennis ganhe ainda mais espaço na mídia regional. A emissora pretende acompanhar de perto todas as etapas, ampliando o alcance do circuito e aproximando o público da modalidade — agora com a facilidade de acesso via SMART TV em qualquer ponto do estado, do Brasil e do Mundo.

O Circuito TURN, já reconhecido como um dos mais organizados e queridos pelos atletas no Paraná, deve vivenciar uma nova fase de expansão, com ações conjuntas, maior presença na televisão e oportunidades ampliadas para marcas e patrocinadores.

Novas iniciativas decorrentes da parceria devem ser anunciadas nas próximas semanas, reforçando o compromisso de ambas as partes em impulsionar o beach tennis no estado.