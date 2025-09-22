Equipes da Prefeitura estão nas ruas para atendimento de ocorrências causadas pelas chuvas e ventos fortes

A Prefeitura de Maringá informa que as equipes estão nas ruas desde domingo, 21, para atendimento de ocorrências após os fortes ventos e seguem nesta segunda-feira, 22, quando houve registro de grande volume de chuvas. A Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá (UEM) registrou 38,5 mm de chuva no período entre 6h45 e 9h, com rajadas de vento de até 99,4 km/h por volta das 4h50. O Simepar, que tem estação em outra região da cidade, registrou 37 mm de chuva e rajadas de vento de 61,9 km/h.

Equipes das secretarias de Limpeza Urbana, Infraestrutura e Defesa Civil atendem chamados registrados pela comunidade na Ouvidoria Municipal para remoção de árvores caídas, limpeza e desobstrução de vias. No domingo, 21, houve registro de 10 quedas de árvores, sendo todas recolhidas no mesmo dia. Nesta segunda, 22, até o momento, foram registradas 3 árvores caídas.

“Os chamados estão chegando pela Ouvidoria Municipal e nossas equipes estão nas ruas para atendimento de todas as ocorrências”, afirma o secretário de Infraestrutura, Limpeza Urbana e Defesa Civil, Vagner Mussio. Ele orienta que a população não realize a remoção de galhos de árvores pois há risco de eletrificação. Para retirada de árvores e galhos, os moradores devem registrar a solicitação por meio da Ouvidoria Municipal, pelo telefone 156, aplicativo Ouvidoria 156 Maringá ou pela aba da Ouvidoria Municipal no site da Prefeitura.

Agentes de trânsito da Secretaria de Segurança atuam na organização do fluxo de veículos e em pontos com interdição devido ao registro de quedas de árvores. Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana trabalham para a retomada de semáforos apagados ou com intermitência.