Engarrafamento de veículos em rodovia causa ferimentos graves em duas mulheres

Os acidentes ocorreram na manhã desta quinta-feira, 18, na rodovia BR-376, nas proximidades do Restaurante Porco no Tacho, na Vila São Domingos. Duas motocicletas se envolveram em uma batida. Ambos pilotos seguiam sentido Maringá quando ocorreu a colisão.

Por causa do acidente, houve um congestionamento na pista. Um caminhão que seguia no sentido Maringá não conseguiu parar e acabou batendo com muita violência na traseira de um VW Fox. Um segundo automóvel GM Spin da Secretaria de Saúde de Nova Esperança foi atingido pelo Fox.

Outros dois automóveis também se envolveram nas colisões. Já uma mulher que pilotava uma moto também foi atingida e arremessada contra o canteiro central da rodovia. A motociclista sofreu uma fratura de fêmur. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu e Siate.

O caso mais grave foi de uma mulher que estava no Fox. Glaucia Vanessa de Almeida, de 27 anos, sofreu fratura na perna e pelve. A moradora de Iguatemi que estava indo trabalhar precisou ser encaminhada ao hospital com ajuda da equipe aeromédica do Samu.

O motorista da Secretaria de Saúde transportava um paciente que faria um exame em Arapongas. O motorista do caminhão relatou aos policiais rodoviários que o sol teria atrapalhado sua visão. O acidente causou um enorme congestionamento na pista no sentido Maringá. (inf André Almenara)