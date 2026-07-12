Encontro com Moro, Jacovós, Filipe Barros e Dallagnol reúne centenas de lideranças em Apucarana

A ACEA (Associação Cultural e Esportiva de Apucarana) recebeu, neste sábado (11), um encontro regional organizado pelo deputado estadual Delegado Jacovós, líder do Bloco Parlamentar PL/NOVO na Assembleia Legislativa do Paraná. O evento reuniu mais de 700 participantes, entre lideranças políticas e apoiadores de Apucarana e de mais de 30 municípios do Vale do Ivaí.

Estiveram presentes o senador Sergio Moro (PL), pré-candidato ao Governo do Paraná; o deputado federal Filipe Barros (PL), pré-candidato ao Senado; o ex-deputado federal e ex-procurador da República Deltan Dallagnol (NOVO), também pré-candidato ao Senado; a deputada federal Rosângela Moro (PL), além de prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, entre eles o vereador de Apucarana Tiago Cordeiro, pré-candidatos a deputado federal e estadual, e diversas lideranças da região.

Durante o encontro, os convidados abordaram os desafios do Paraná e do Brasil, apresentaram propostas e defenderam pautas voltadas à segurança pública, ao combate à corrupção, à liberdade, ao fortalecimento das instituições e à gestão responsável dos recursos públicos. Em seu discurso, Sergio Moro destacou ações para fortalecer o combate ao crime organizado, defendeu a criação de um presídio estadual de segurança máxima e reafirmou seu posicionamento de oposição ao Governo Federal.

Filipe Barros ressaltou a receptividade da comitiva nas diferentes regiões do Estado e afirmou que a união das lideranças fortalece o projeto político para o Paraná. Deltan Dallagnol defendeu maior segurança jurídica para estimular investimentos, reafirmou sua pré-candidatura ao Senado e também falou sobre o combate à corrupção. Já o Delegado Jacovós destacou a importância do fortalecimento das forças de segurança, da aplicação responsável dos recursos públicos e da ampliação de investimentos para garantir mais segurança à população.

A participação expressiva de lideranças e apoiadores de toda a região reforçou a importância de Apucarana como palco de debates sobre o futuro político do Paraná e os desafios das próximas eleições.