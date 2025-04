Empreiteira pede recuperação judicial

A empresa Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda., uma das integrantes do Consórcio Dalba-Bandeirantes, responsável pela duplicação da BR-469 em Foz do Iguaçu, entrou com pedido de recuperação judicial no dia 14. O pedido inclui também outras cinco empresas com participação da Dalba, incluindo consórcios.

Em 2022 o consórcio Dalba-Bandeirantes venceu licitação do governo federal por R$ 169,6 milhões para a duplicação da rodovia, que é o único acesso ao Centro, aeroporto e Parque Nacional do Iguaçu em Foz do Iguaçu.

O pedido foi protocolizado na Vara Regional Empresarial da Comarca de Ponta Grossa e expõe uma crise decorrente de aumento nos custos, queda na carteira de obras e frustração de licitações públicas, entre outros fatores. A informação é da Catve (leia mais).

No final do ano passado o consórcio Dalba/CLC, venceu disputa realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, para duplicar e restaurar em concreto a PRC-466 entre Turvo, na região central, e Palmeirinha, distrito de Guarapuava, no Centro-Sul, investimento de quase R$ 294 milhões. A empreiteira também é responsável pela manutenção da BR entre Ponta Grossa e Mauá da Serra. (via Angelo Rigon)