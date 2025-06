Em Brasilia

Na inauguração da nova sede do PP em Brasília, nesta quarta-feira, 11, em Brasília (DF), mostra a foto, apareceram os deputados Do Carmo (licenciado, do União, secretário estadual), Ricardo Barros (PP) e Felipe Franciscini (União), os presidentes do União Brasil e do PP, Antonio Rueda e Ciro Nogueira.

A federação, aliás, com 109 deputados, fechou posição contra a MP do governo para compensar o IOF.A foto mostra também que, mesmo assumindo o comando do União Brasil no Paraná, o senador Sergio Moro terá problemas em 2026. A ideia é fazê-lo desistir de ser candidato ao governo do estado. (inf Angelo Rigon)