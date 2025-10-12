Eleições na Maringá Previdência

Aconteceram na sexta-feira, 10, as eleições para quatro vagas no Conselho de Administração e duas para o Conselho Fiscal.

Foram eleitos conselheiros administrativos: Renata Gomes (601 votos), Denis Biasoto (55), Edson Barandas (496) e Hermas Salgueiro (493). Os demais concorrentes foram: Adeilson Renato da Silva (294), Mércia Froeming (280), Marco Antonio Bosio (275), Bruno Evandro dos Reis Rodrigues dos Santos (180), Renato Marçal Ribeiro (155) e Marta de Freitas Rodrigues (6).

Os conselheiros fiscais eleitos foram Arthur Magalhães Campela Junior (847 votos) e Ademir Aparecido Antonelli (846). Os demais candidatos foram Nadia da Rocha Ferreira (644), Jefferson Rodrigo (563) e Marco Antonio Lopes de Azevedo (290). (inf Angelo Rigon)