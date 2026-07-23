Alexandre Curi destaca importância da aliança

O deputado Alexandre Curi (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e pré-candidato ao Senado, participou hoje em Curitiba, do ato de formalização da aliança entre o PSD, o Republicanos e a Federação União Progressista, formada pelo União Brasil e pelo Progressistas (PP), para a disputa das eleições majoritárias de 2026.

O encontro reuniu o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o pré-candidato ao Governo do Estado, deputado federal Sandro Alex, a presidente do Progressistas no Paraná, deputada estadual Maria Vitória, o deputado federal Ricardo Barros um dos principais dirigentes do PP no Brasil, o presidente estadual do União Brasil, deputado Delegado Matheus Laiola, além de parlamentares e lideranças políticas.

Pré-candidato ao Senado, Alexandre Curi afirmou que a união das legendas amplia a base de sustentação de um projeto comprometido com a continuidade do desenvolvimento do Paraná e com a manutenção de um ambiente político pautado pelo diálogo e pela estabilidade institucional.

“A aliança com a Federação União Progressista fortalece um projeto que tem dado resultados para os paranaenses. Estamos construindo uma grande frente em defesa do Paraná, da continuidade de uma gestão que transformou o Estado e da manutenção de um ambiente de paz política, diálogo e cooperação entre as instituições”, afirmou.

GOVERNABILIDADE – Segundo Curi, as bancadas do Progressistas e do União Brasil tiveram papel decisivo na Assembleia Legislativa ao longo dos últimos anos, contribuindo para a governabilidade e a aprovação de projetos estratégicos para o Estado. “As bancadas ajudaram muito para aprovar projetos de interesse da população. Essa harmonia institucional permitiu que o Paraná avançasse com segurança, estabilidade e grandes investimentos”, destacou.

O deputado ressaltou que o resultado desse ambiente pode ser medido pelos indicadores como a liderança nacional na educação, os investimentos na descentralização da saúde, os programas habitacionais que são referência nacional e as obras de infraestrutura que acontecem em estradas, nas cidades e no campo, em todas as regiões.

“Todos nós somos municipalistas e sabemos que o desenvolvimento acontece nas cidades. É por isso que defendemos a continuidade de políticas públicas que aproximam a saúde das pessoas, fortalecem a educação, ampliam a infraestrutura e melhoram a qualidade de vida da população. Essa aliança demonstra a força de partidos que colocam o Paraná acima de interesses individuais e trabalham para garantir que o Estado continue avançando”, concluiu.

A formalização da aliança consolida a união das principais forças da base do governador Ratinho Junior em torno de um projeto de continuidade administrativa para 2026, tendo Sandro Alex como pré-candidato ao Governo do Estado e Alexandre Curi como pré-candidato ao Senado Federal.