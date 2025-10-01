Política

Dia 1º de outubro: Dia do Vereador é cancelado

Possivelmente após votação vergonhosa de boa parte dos vereadores de Maringá ao aumento abusivo de imposto de IPTU pelo prefeito de Maringá, Silvio Barros (PP), a presidente da Casa Legislativa, Majô (PP) resolveu cancelar evento que homenagearia ex-vereadores da cidade nesta quinta-feira, 2.
A pouca adesão e a vergonha alheia dos ex-vereadores poderiam deixar a Câmara esvaziada, tornando o evento um fracasso. Um ex-vereador, com mais de 5 mandatos, disse que não teria coragem de receber tal homenagem de uma câmara que deixou de cumprir seu papel fundamental de fiscalizar o Executivo após a votação desta terça-feira, 30.

