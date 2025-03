Devido às obras, região do Trevo do Catuaí tem interdição temporária no próximo domingo

A Secretaria de Mobilidade Urbana, informa que haverá interdição temporária no Trevo do Catuaí neste domingo, 9, das 7h às 14h. O bloqueio ocorrerá na BR-376 (Avenida Colombo), no trecho entre o Trevo do Catuaí e o acesso sentido Paranavaí, para a execução das obras de instalação dos pilares da passarela 1.

Para os motoristas que seguem de Campo Mourão para Paranavaí, duas rotas alternativas serão disponibilizadas:

Rota 1 (somente para veículos pequenos):

Continuar pela Avenida Colombo em direção a Maringá e realizar o retorno próximo à Rua Vereador Arlindo Planas, voltando para a Avenida Colombo no sentido Paranavaí.



Rota 2 (para veículos pequenos e grandes):

Na Rotatória Yamaguchi, acessar a Avenida Paranavaí, seguir pela Avenida Virgílio Manília e entrar na Avenida Colombo no Trevo da Coca-Cola, seguindo para Paranavaí.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Luiz Alves, destaca que a interdição foi solicitada pela empresa responsável pelas obras para garantir a segurança de trabalhadores e motoristas. Desde fevereiro, o Trevo do Catuaí passou por mudanças no tráfego devido à nova fase das obras.

Entre as modificações, destacam-se o rebaixamento da Avenida Colombo, a interdição da rotatória e a instalação de semáforos temporários. A Prefeitura orienta os motoristas a conferirem as rotas alternativas para evitar transtornos.