Deputado Padovani assume vice-presidência da comissão Desenvolvimento Econômico

O deputado Padovani (União Brasil) foi eleito nesta quarta-feira, 2, vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados. A comissão tem papel central na formulação de políticas públicas voltadas ao crescimento sustentável, à competitividade do setor produtivo e ao fortalecimento da economia nacional.

A Comissão de Desenvolvimento Econômico analisa projetos ligados à indústria, comércio, serviços, inovação, micro e pequenas empresas, além de tratar de temas como crédito, investimentos, desburocratização e incentivos fiscais. A presença de Padovani em sua vice-presidência representa uma conquista importante para o agro e os setores que mais movimentam a economia do país.

Com forte articulação política e experiência no campo, o deputado reforçou seu compromisso em buscar recursos, promover o empreendedorismo e apoiar pautas que estimulem o desenvolvimento regional. Um dos focos de sua atuação será a proteção do produtor rural, incentivando a criação de um plano plurianual de investimentos para o setor, evitando que agricultores fiquem reféns exclusivamente do Plano Safra, que é definido anualmente.

A eleição de Padovani é considerada estratégica não apenas para o Paraná, mas para o Brasil, diante dos desafios de retomada do crescimento e fortalecimento da indústria nacional. Sua presença na comissão promete abrir caminhos para novas políticas públicas e garantir que as demandas do campo e da cidade cheguem com força ao Congresso Nacional. (inf CGN)