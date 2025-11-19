PolíticaDenúncia

Deputado Jacovós, presidente Conselho Ética, se pronuncia sobre briga de rua do deputado Renato Freitas na capital do Estado

Conselho de Ética da ALEP vai analisar representação contra Renato Freitas após envio da Mesa Diretora

Foto de redação redação19/11/2025
deputado freitas Deputado Jacovós, presidente Conselho Ética, se pronuncia sobre briga de rua do deputado Renato Freitas na capital do Estado

O presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), deputado José Aparecido Jacovós (PL), informou nesta quarta-feira, 19, que o órgão seguirá todos os trâmites legais previstos no Código de Ética diante do episódio envolvendo o deputado estadual Renato Freitas, filmado em uma luta corporal na Capital.

Jacovós esclareceu que qualquer representação contra parlamentares deve, obrigatoriamente, ser protocolada primeiro na Mesa Diretora. Somente após esse recebimento é que o material é encaminhado ao Conselho de Ética para análise.

No colegiado, a representação é distribuída a um relator e, a partir da publicação da ata que oficializa essa designação, passa a contar o prazo regimental de 90 dias para conclusão do processo administrativo.

O presidente do Conselho ressaltou que todas as etapas previstas serão cumpridas “dentro da legalidade, garantindo ampla defesa e contraditório”.

Foto de redação redação19/11/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de “Porcaria de plano Humana Saúde”

“Porcaria de plano Humana Saúde”

19/11/2025
Foto de Vereador Luiz Neto esclarece afastamento temporário e destaca nomeação de Guilherme Machado na vice-liderança do Governo

Vereador Luiz Neto esclarece afastamento temporário e destaca nomeação de Guilherme Machado na vice-liderança do Governo

19/11/2025
Foto de Vereadores de Maringá protocolaram mais de 10 mil proposições em quatro anos

Vereadores de Maringá protocolaram mais de 10 mil proposições em quatro anos

17/11/2025
Foto de Vereador Lemuel deixa a base do prefeito

Vereador Lemuel deixa a base do prefeito

11/11/2025
Botão Voltar ao topo