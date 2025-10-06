Deputado Do Carmo reúne mais de 700 pessoas em encontro com servidores em Maringá

Em um gesto de valorização e aproximação com os servidores municipais, o secretário estadual do Trabalho e deputado estadual Do Carmo promoveu neste sábado, 4, um encontro que reuniu mais de 700 pessoas em Maringá. O evento foi marcado por dois momentos de confraternização: um almoço em homenagem aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), e um jantar dedicado às equipes operacionais da área da Educação.

Tradicional na agenda do parlamentar, o encontro tem como objetivo fortalecer o vínculo com profissionais considerados essenciais para o funcionamento dos serviços públicos na cidade. Além de homenagear os servidores, a ocasião também celebrou o aniversário do deputado, com a presença de sua equipe, apoiadores e lideranças locais.

“Tenho um grande carinho por todos esses servidores que se dedicam com tanto carinho pela nossa população maringaense. É uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais desses grandes amigos”, destacou Do Carmo durante o evento.

De acordo com a assessoria do deputado, a iniciativa reforça o reconhecimento ao trabalho desempenhado por agentes que atuam diretamente junto às comunidades, especialmente na saúde e na educação — áreas prioritárias para a gestão pública.

Imagens do encontro foram divulgadas nas redes sociais e canais oficiais do parlamentar, mostrando os momentos de celebração, homenagens e integração entre os participantes.