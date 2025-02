Deputado Delegado Jacovós toma posse como 2º vice-presidente na Alep

Nesta segunda-feira, 3, aconteceu uma Sessão Especial de Posse da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná para o biênio 2025/2027 e o deputado estadual Delegado Jacovós foi conduzido ao cargo de 2º vice-presidente da casa de leis.

Eleito pela primeira vez em 2017, após 32 anos de dedicação à Policia Civil do Paraná, Jacovós é um deputado municipalista, que se dedica e diversifica o mandato, entregando recursos a todas as áreas: saúde, educação, à proteção aos idosos, mulheres e crianças, bem como, à causa animal, sendo nesta, pioneiro.

Nestes quase sete anos, integrou praticamente todas as comissões da Assembleia Legislativa, com destaque à Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública, Tributação e Finanças, Educação, Saúde e outras.

“Sinto-me honrado em, hoje, assumir a responsabilidade em ser o 2º presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, e ao lado do presidente deputado Alexandre Curi e dos demais deputados que fazem parte da Mesa Diretora, vamos fazer uma transformação que vai resultar em grandes benefícios aos paranaenses“, afirmou Delegado Jacovós.

A Mesa Executiva da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná é o órgão colegiado responsável por dirigir os trabalhos da ALEP, com funções tanto legislativas quanto administrativas. Ela é composta por nove parlamentares sendo um presidente, três vice-presidentes e cinco secretários.

O plenário da Alep estava lotado e a sessão contou com a presença do governador Ratinho e do vice, Darci Piana, de ex-governadores do Paraná, deputados federais, representantes do Poder Judiciário, diversos prefeitos e autoridades do Estado, além da população que compareceu ao evento, mostrando que a Alep continua sendo a Casa do Povo.