Deputado Delegado Jacovós assume liderança do bloco PL/NOVO na Assembleia Legislativa

Em reunião realizada nesta segunda-feira, 13, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), os 12 deputados estaduais do Partido Liberal (PL), juntamente com o presidente estadual da sigla, o deputado federal Filipe Barros, decidiram que o deputado estadual Delegado Jacovós passará a liderar o bloco PL/NOVO na Casa, composto por 14 parlamentares.

A vice-liderança será exercida pelo deputado Fábio Oliveira, representante do partido NOVO.

Ao comentar a escolha, o deputado Delegado Jacovós agradeceu a confiança dos parlamentares que integram o bloco e destacou que a bancada atuará com independência na análise e votação dos projetos.