Delegado Jacovós lidera com folga pesquisa para deputado estadual em Apucarana

O deputado federal licenciado e secretário de Saúde, Beto Preto (PSD), e o deputado estadual Delegado Jacovós (PL) lideram pesquisa de intenção de votos para 2026 feita pela Visão Intelligence realizada em Apucarana junto a 437 eleitores, dias 30 e 31 de outubro. Eles aparecem muito bem na espontânea e na estimulada.

Confira o gráfico do levantamento contratado e divulgado pelo site Tribuna TN Online:



No cenário estimulado, o deputado estadual Delegado Jacovós aparece na liderança, com 28,8% das intenções de voto. Já outros possíveis candidatos somam, individualmente, índices que variam entre 11% e 1%. A pesquisa também traz dados referentes às intenções de voto para deputado federal. (leia mais)