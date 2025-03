Delegado Jacovós é reconduzido à presidência do Conselho de Ética da Alep

O deputado estadual Delegado Jacovós (PL) foi reconduzido ao cargo de presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A decisão confirma sua liderança à frente da Alep e do Conselho, que têm a responsabilidade de avaliar a conduta de parlamentares que possam ferir as normas da Casa.

A composição do Conselho também foi definida. O deputado Márcio Pacheco assumiu a vice-presidência, enquanto os deputados Moacir Fadel, Renato Freitas e Do Carmo completam o Conselho.

O Conselho de Ética tem papel fundamental na manutenção do decoro parlamentar, sendo responsável por analisar eventuais infrações à conduta exigida dos deputados estaduais. Caso haja indícios de irregularidades, o órgão pode abrir processos que, se comprovados, podem levar a sanções, como advertências ou até mesmo a perda do mandato.

Com a recondução de Jacovós, espera-se que o Conselho continue atuando de maneira firme na fiscalização da ética parlamentar, garantindo transparência e respeito às regras da Assembleia Legislativa do Paraná.