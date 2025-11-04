Delegado Jacovós e Maria Victoria garantem recursos para construção do Centro da Pessoa Idosa em Maringá

O projeto, intitulado “Complexo Social Cidade da Pessoa Idosa”, foi apresentado pela Prefeitura de Maringá, por meio do secretário de Assistência Social, Leandro Bravin, e tem como objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas à população idosa, promovendo qualidade de vida, dignidade e convivência comunitária.

Conforme parecer técnico da Diretoria de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, o município cumpriu todos os requisitos previstos em lei e apresentou um projeto completo, com ações voltadas ao envelhecimento ativo e saudável.

O complexo será um espaço de referência em acolhimento, convivência e proteção social, com atividades nas áreas de esporte, lazer, saúde, cultura e assistência social. O local também abrigará o Centro Dia da Pessoa Idosa, com capacidade para atender até 50 pessoas por dia, funcionando como um espaço de convivência diurno, semelhante a uma “creche para idosos”, oferecendo atividades, cuidados e acolhimento.