Delegado Jacovós anuncia recursos para Nova Esperança

O deputado estadual Delegado Jacovós recebeu, em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Paraná, o prefeito de Nova Esperança, Eduardo Pasquini, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Bryan Pasquini.

Durante o encontro, Jacovós anunciou meio milhão de reais destinados à saúde do município, valor que será investido nas áreas com maior necessidade, conforme definido pela administração. Além disso, foi confirmada a entrega de uma van para a Assistência Social, que ampliará o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, e recursos voltados à causa animal, que serão aplicados na castração gratuita de cães e gatos.

O prefeito Eduardo Pasquini agradeceu o apoio e destacou a importância da parceria com o deputado, lembrando que Nova Esperança e Maringá, cidade que ambos residem, são vizinhas e que isso fortalece a parceria. “Esses recursos farão a diferença em nossa cidade”, afirmou.

Jacovós elogiou o trabalho do prefeito e do presidente da Câmara, reafirmando seu compromisso com Nova Esperança. “Seguimos à disposição do município para continuar trabalhando pelo bem da população”, declarou.

O deputado também destacou a parceria com o presidente estadual do PL, deputado federal Fernando Giacobo que, recentemente, destinou R$ 2 milhões para a saúde de Nova Esperança, reforçando o compromisso conjunto com o fortalecimento do atendimento à população.