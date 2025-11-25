Definida a relatoria do caso Renato Freitas na Assembleia

O deputado estadual Marcio Pacheco (PP) foi designado nesta terça-feira (25), como relator no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, do processo que vai apurar nove representações disciplinares apresentadas contra o deputado Renato Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). As denúncias, encaminhadas à Comissão Executiva, pedem a cassação do parlamentar.

As representações foram motivadas pelo episódio ocorrido na última quarta-feira (19), quando Renato Freitas se envolveu em uma briga com um manobrista no Centro de Curitiba, com troca de socos e chutes, fato que ganhou grande repercussão pública.

“Podem ter certeza que o parecer será construído com base com o que constar nas denúncias, nas provas e testemunhas que serão ouvidas durante o decorrer da investigação, respeitando estritamente os regramentos do Regimento Interno e do Código de Ética e Decoro Parlamentar”, afirma o relator Marcio Pacheco.

A escolha do relator foi definida pelo presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, deputado Delegado Jacovós (PL), durante reunião do colegiado realizada nesta terça-feira (25). Além de Jacovós e do relator Marcio Pacheco, participaram da deliberação os deputados Artagão Júnior (PSD), Tito Barrichello (União), Secretária Márcia (PSD) e Dr. Leônidas (Cidadania).