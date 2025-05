Sem controle

Seis crianças, com idades entre 7 e 9 anos, fugiram na tarde deste domingo, 25 de um abrigo municipal localizado na Vila Vardelina, em Maringá. De acordo com a Polícia Militar, as crianças relataram que sofrem maus-tratos por parte de alguns funcionários da instituição.

A PM foi acionada por volta das 21 horas, após populares encontrarem as seis crianças na região do Maringá Velho, próximo à Praça do Peladão. Segundo os relatos, elas estavam apenas de shorts e camiseta, descalças e apresentavam sinais de fome. Pessoas que passavam pelo local ofereceram refrigerantes e bolachas para as crianças.

Quando uma das viaturas da Polícia Militar se aproximou, uma das meninas saiu correndo e conseguiu fugir. As outras cinco permaneceram no local. O Conselho Tutelar foi acionado, mas inicialmente se recusou a comparecer, alegando que a responsabilidade seria do abrigo. No entanto, após a PM informar que a recusa seria registrada em boletim de ocorrência, uma equipe do Conselho compareceu e levou as crianças de volta para a instituição.

Poucos minutos depois, a Polícia Militar foi novamente acionada, desta vez para atender a uma nova fuga de cinco crianças na Avenida Mandacaru. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que três delas eram as mesmas que haviam fugido anteriormente. As crianças relataram novamente que fugiram do abrigo porque, segundo afirmaram, teriam sido agredidas ao retornarem à instituição.

O Conselho Tutelar foi mais uma vez acionado. O prefeito de Maringá, Sílvio Barros, tomou conhecimento do caso e compareceu pessoalmente ao local, acompanhado de dois vereadores, representantes da Assistência Social e diversas equipes do Conselho Tutelar.

O prefeito afirmou que a Prefeitura vai tomar providências e abrirá um procedimento para apurar as denúncias feitas pelas crianças. A outra criança que havia fugido quando viu a viatura foi localizada horas depois. (inf Plantão Maringá)