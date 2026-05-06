Política

Conselho de Ética da Assembleia aprova parecer pela cassação de Renato Freitas

Foto de redação redação06/05/2026
WhatsApp Image 2026 05 06 at 15.10.19 Conselho de Ética da Assembleia aprova parecer pela cassação de Renato Freitas

Em reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que iniciou às 9 horas desta quarta-feira, 6, o deputado Renato Freitas, que já havia sido condenado na sessão, no processo 217798/25, à sanção de censura escrita, depois, no processo 03457/2025 (incidente com assessor na CCJ), foi sancionado com suspensão das prerrogativas por 30 dias.

Ainda no processo 24178/2025 (protesto no Supermercado Muffato), teve sanção de suspensão temporária do exercício do mandato por 30 dias.

E, finalmente, no processo 22480/2025 (caso da briga de rua de Renato Freitas com manobrista de condomínio), o relator Márcio Pacheco pediu a cassação do mandato. Mas, neste caso, como direito da defesa e pelas regras do Conselho de Ética, foi concedido pedido de vistas ao deputado Antenor, do PT, e o deputado Delegado Jacovós já marcou para a próxima segunda-feira a análise deste pedido de vistas.

Se confirmado o parecer do relator no próximo dia 11, o processo segue para julgamento em plenário da Alep, onde os deputados deverão decidir, por maioria absoluta, sobre o pedido de cassação.

Foto de redação redação06/05/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Ex-assessor de vereadora de Maringá postou referência a assédio moral

Ex-assessor de vereadora de Maringá postou referência a assédio moral

06/05/2026
Foto de Radares mais visíveis

Radares mais visíveis

05/05/2026
Foto de Reunião importante do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

Reunião importante do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar

05/05/2026
Foto de Projeto condiciona ligação de água e luz à autorização da Defesa Civil em áreas de risco

Projeto condiciona ligação de água e luz à autorização da Defesa Civil em áreas de risco

05/05/2026
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo