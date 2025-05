Confira programação de aniversário de Maringá nesta segunda-feira, 12

Nesta segunda-feira, 12, feriado de aniversário de Maringá, a Prefeitura preparou uma programação especial. Confira as festividades:

Segunda-feira, 12

7h30 às 12h – Feira gastronômica especial

Onde: Rua Alcindo Keller, na região do Antigo Aeroporto (mesmo local do desfile cívico de aniversário)

9h30 – Desfile cívico de aniversário

Onde: Rua Alcindo Keller, na região do Antigo Aeroporto

A partir das 11h – Portões abertos na Expoingá mediante doação de 1 kg de alimento

Onde: Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro

20h – Shows gratuitos de aniversário com Duda Bertelli e Luan Pereira

Onde: Arena de Shows da Expoingá, no Parque de Exposições. Clique aqui e confira os locais de troca de ingressos para os shows.