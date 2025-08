Como ninguém teve essa ideia antes !

Por Thiago Danezi GMC OnLine

A Câmara Municipal de Maringá retoma nesta terça-feira, 5, as sessões ordinárias após o recesso parlamentar, e entre os requerimentos apresentados está uma sugestão do vereador Jeremias da Silva (PL) voltada ao conforto dos motoristas de ônibus do transporte coletivo urbano da cidade.

No documento protocolado, o vereador pede que a prefeitura avalie a possibilidade de sugerir à empresa TCCC (Transporte Coletivo Cidade Canção), concessionária do serviço, a inclusão de bermudas como parte do uniforme oficial dos motoristas durante os meses de maior calor. A peça, segundo a proposta, seria fornecida pela própria empresa, com a identidade visual adequada.

A justificativa do parlamentar é o desconforto enfrentado por profissionais que atuam em veículos que, em sua maioria, ainda não possuem ar-condicionado. “A medida visa melhorar as condições de trabalho, especialmente no verão, quando o interior dos coletivos pode atingir temperaturas bastante elevadas”, diz o requerimento.

Em entrevista ao portal GMC Online, Jeremias destacou que a ideia não partiu de reivindicações dos motoristas, mas de pesquisas feitas pela própria equipe de gabinete. “Nós temos uma equipe muito eficiente, que pesquisa constantemente medidas de bem comum para a cidade. Vimos que cidades como Curitiba, o litoral do Paraná, Cuiabá e até a Polícia Militar já adotaram a bermuda por conta do conforto e da destreza. Não é uma imposição, é uma sugestão”, afirmou.

O vereador explicou ainda que a proposta é uma indicação, e não um projeto de lei, ou seja, cabe ao Executivo municipal acatar ou não a sugestão. “É um pedido para que cuidem melhor dos motoristas, dando uma trégua nos meses mais quentes do ano”, completou.