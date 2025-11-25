Coletivo Somos Todos Sismmar divulga apoio à reeleição de Marcelo Mazarão na presidência da AFMM

O Coletivo Somos Todos Sismmar manifestou-se em favor da candidatura da chapa 1 (“Gestão e competência, nossa história continua!”), que concorrerá dia 28 nas eleições da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Maringá. Em rede social, servidores da coletivo recomendam o voto na chapa encabeçada por Marcelo Mazarão, que novamente concorre à reeleição.

“Respeitamos todas as chapas que concorrem ao pleito, porém entendemos que Marcelo Mazarão vem fazendo um trabalho sério e de muitas conquistas a frente da nossa associação e desta forma merece novamente o voto de confiança dos associados”, destacaram. (inf Angelo Rigon)