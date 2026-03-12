Clima quente no Country Club

Hoje, 12, a partir das 19h o Country Club de Maringá realiza assembleia para apresentar o balanço contábil auditado e o relatório anual das atividades do clube. Ambos, segundo o disponibilizado no portal da transparência, receberam pareceres com ressalvas. A diretoria emitiu esclarecimento sobre a questão (veja ao final).

O fato de as contas de 2024 terem sido reprovadas e a apreciação das de 2025 terem ressalvas sérias de auditoria intriga alguns associados, que não têm outro interesse a não ser na transparência, já que são cerca de 1,5 mil sócios proprietários. No grupo de WhatsApp do Country, associados lembram que o balanço de 2024 deve passar por perícia e, portanto, não se pode votar algo que está sendo questionado e periciado.

A aprovação do balanço, que não invalida o que for levantado pela perícia, deve ser avaliada em uma assembleia geral extraordinária e não em uma AGO (ordinária), alegam. Associados do Country cobram sensatez: primeiro, a conclusão pericial para depois a convocação de assembleias.

Embora as demonstrações apresentem adequadamente a posição patrimonial e financeira do clube, o parecer no balanço de 2025 identificou falhas graves relacionadas aos ativos imobilizados da entidade, como falta de controle (não foram apresentados controles sobre os saldos desses ativos na data do balanço), ausência de cálculos de valor (não houve o cálculo do valor recuperável (impairment) exigido pelas normas contábeis) e falta de depreciação (não foi possível avaliar a razoabilidade dos saldos devido à ausência de apropriação de depreciação), omissões que podem distorcer tanto o patrimônio total quanto o resultado financeiro do exercício.

Os auditores apontaram que não foram relatadas incertezas quanto à capacidade de continuidade operacional do clube, lembrando que as demonstrações de 2023 também receberam parecer com ressalva de outro auditor independente, destacando que não foram apresentados controles sobre os saldos desses ativos na data do balanço.

Publicado no dia 20, o edital assinado pelo presidente Flávio Henrique Zanin Meneguetti convoca uma assembleia geral ordinária, na sede social, para apresentação e aprovação do balanço contábil auditado e no relatório anual das atividades do clube referentes aos exercícios de 2024 e 2025.

Outro lado – De acordo com manifestação da atual diretoria, o processo existente, que está pendente da designação de pericia contábil, se trata da ação de prestação de contas, ajuizada em 2025, cuja finalidade é analisar os custos relativos a construção das quadras de tênis onde é um estacionamento, pouco utilizado, não tendo qualquer relação com as contas do ano de 2024, que foram reprovadas na assembleia do ano de 2025. Tanto que foi indeferido na 7ª Vara Cível de Maringá o pedido de liminar, para cancelamento da referida assembleia marcada para 12/03/2026, bem como mantida na decisão do agravo de instrumento interposto contra essa decisão que não reconheceu nenhuma irregularidade para o cancelamento da referida assembleia designada. (inf Angelo Rigon)