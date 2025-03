Casal de namorados sofre acidente grave com moto

Um casal que pilotava uma motocicleta sofreu um acidente grave no final da tarde de quinta-feira, 20, no cruzamento da Rua Peroíbe com Pioneiro Kumaichi Sakamoto, no Parque das Grevíleas, em Maringá. A colisão envolveu também um automóvel Fiat FastBack.

Conforme o que foi apurado, o motociclista invadiu a preferencial do carro causando a batida. O piloto da moto sofreu uma fratura exposta em um dos pés. Equipes do Siate e médica do Samu rapidamente chegaram ao local.

A vítima mais grave foi encaminhada ao hospital. A garupa da moto que seria namorada do piloto sofreu ferimentos moderados e também foi encaminhada ao hospital. O condutor do automóvel recusou atendimento. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada da PM. (inf André Almenara)