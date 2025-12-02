Carros de luxo do secretário de Fazenda de Maringá são devolvidos pela Policia Federal

Os três carros de luxo pertencentes ao secretário da Fazenda de Maringá, Carlos Augusto Ferreira, que foi alvo da Operação Mafiusi, já estão de volta a garagem de sua residência no Jardim Guaporé.

A segunda fase da operação foi realizada pela Polícia Federal em 16 de outubro, e uma Ferrari, um Porsche e uma Mercedes-Benz foram apreendidas na residência do secretário. Ele solicitou licença de 15 dias e desde o início alegava que ele não era o “Carlão” que constava das investigações da PF. Chegou a convocar uma coletiva de imprensa para dar detalhes do verdadeiro investigado, que seria Carlos de la Cruz Hyppolito, que foi sócio da Pinbank, banco digital onde Ferreira ficou alguns dias como presidente.

A operação cumpriu três mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão em Curitiba, Maringá, São Paulo, Santana de Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Peruíbe e Jardinópolis (SP).

O caso, ao se confirmar o erro na identificação do suspeito no envolvimento, se tornará sem precedentes no histórico da Policia Federal.