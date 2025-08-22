Cargo de Presidente da Câmara pode mudar de novo

Em janeiro a mesa diretora da Câmara de Maringá foi eleita na posse ocorrida no Teatro Calil Haddad, sendo eleito presidente Mario Hossokawa (PP). Por causa de ação judicial uma outra eleição foi realizada no final de março, colocando Majô Capdeboscq (PP) como presidente, indicada por Hossokawa, que se tornou primeiro secretário.

Até o final do ano, no entanto, pode ocorrer mais uma eleição para mudar a mesa diretora do Legislativo maringaense. É que aguarda-se para setembro o julgamento da ação por fraude à cota de gênero cometida pelo PSD nas eleições municipais do ano passado. Se prevalecer o parecer do Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Eleitoral do Paraná fará anular todos os votos dados à chapa de vereadores.

O resultado disso: muda o cociente eleitoral e, portanto, a composição de toda a Câmara Municipal. Seriam alteradas quatro cadeiras – uma delas, a de Majô. Perdendo a vaga, por ter sido a vereadora do PP eleita com menos votos, um novo pleito para a escolha de presidente terá que ser feita. Na verdade, já tem gente em pré-campanha. (inf Angelo Rigon)