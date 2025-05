Caos chega ao setor da educação

As unidades escolares da rede municipal de ensino estão recebendo óleo de soja para usar na alimentação das crianças graças ao que foi arrecadado pelo antigo Provopar na Expoingá 2025. Por ser de emergência, foi a Pra Somar, ainda sem CNPJ, que emprestou o que foi doado pelo público que compareceu nos dias em que se trocou ingressos por alimentos não perecíveis. (inf Angelo Rigon)

As dificuldades das várias demandas no setor educacional são demasiadamente cotidianas, com reclamações de professores e pais. Como esse relato de uma mãe que comenta sobre a falta de papel sulfite, de toner para impressora, e que os próprios professores têm que realizar “vaquinha” para não faltar esse tipo de material também.

A atual presidente da Pra Somar, antigo Provopar que ainda está com registro atualizado, Bernadete Barros disse que os mesmos (óleos) serão devolvidos no prazo de 10 dias pela secretaria de educação, e revertidos para as entidades assistenciais.

Opinião: Seria até normal a prefeitura socorrer a entidade assistencial Pra Somar, comandada pela primeira-dama do município, mas nunca vimos a recém criada instituição ter que socorrer a prefeitura.