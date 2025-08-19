EntretenimentoEsporteRegião

Seguem intensos os preparativos para a Caminhada na Natureza, que será realizada em Mandaguaçu no dia 31 de agosto.

19/08/2025
O trajeto de 12 km, já devidamente mapeado, valoriza interação com a natureza ao percorrer córregos e áreas verdes.
Não por acaso se chama Circuito Cachoeiras do Atlantique, roteiro que se posicionar como um dos mais vistosos do conjunto de caminhadas realizada em todo Paraná. Aliás, tudo está sendo preparado com muito carinho e dedicação para ser evento inesquecível.

As inscrições já se encerraram e quem está se preparando para fazer a caminhada e ainda não reservou o café da manhã ou o almoço, ainda pode fazê-lo. A inscrição na caminhada foi gratuita, mas será cobrado pelo café da manhã e almoço.

Foto de redação redação19/08/2025
