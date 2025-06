Câmara de Maringá estuda ampliar número de assessores parlamentares com foco em eficiência e atendimento à população

A Câmara Municipal de Maringá, por meio da Presidência e da Mesa Executiva, reforçou nesta semana o compromisso com o diálogo democrático e a transparência administrativa diante da possibilidade de ampliação do número de assessores parlamentares nos gabinetes dos vereadores. A proposta, ainda em fase de discussão, prevê o aumento de quatro para cinco assessores por gabinete, e tem como base uma necessidade apontada por diversos parlamentares em razão do crescimento das demandas da população e da complexidade crescente do trabalho legislativo.

De acordo com a direção da Casa, a medida está sendo debatida com responsabilidade e participação de todos os vereadores, respeitando a pluralidade de opiniões e sempre buscando soluções equilibradas e viáveis para melhorar o atendimento à comunidade. O principal argumento apresentado é o volume crescente de projetos, articulações políticas, visitas aos bairros e encaminhamentos técnicos, que exigem uma estrutura de apoio mais robusta para que os mandatos possam responder com agilidade e eficiência às necessidades da cidade.

A Mesa Executiva também reiterou que nenhuma decisão será tomada de forma isolada ou sem planejamento detalhado. Caso a proposta seja formalmente apresentada, seguirá todos os trâmites regimentais do Legislativo, com ampla publicidade, respeito à legalidade e à autonomia parlamentar. O objetivo, segundo os representantes da presidência, é manter a qualidade do trabalho legislativo sem comprometer os princípios de economicidade e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

A Câmara reforça que continua aberta ao diálogo com a sociedade e disposta a prestar todos os esclarecimentos necessários, reafirmando sua missão de representar com dignidade e eficiência os interesses da população de Maringá.