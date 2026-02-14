Câmara aprova mais uma viagem do prefeito Silvio Barros ao exterior

A Câmara de Maringá aprovou, na manhã desta quinta-feira (12), o projeto de decreto legislativo que autoriza o afastamento do cargo do prefeito, Silvio Barros (PP), para a realização de uma viagem para a Colômbia. O decreto precisa passar por uma única discussão.

Foram 13 votos favoráveis e cinco contrários. Votaram contra a viagem os vereadores Daniel Malvezzi (Novo), Professor Pacífico (Novo), Lemuel Rodrigues (PDT), Professora Ana Lúcia (PDT) e Giselli Bianchini (PP). Jeremias (PL) e Akemi Nishimori (PSD) faltaram na sessão, enquanto Angelo Salgueiro (Podemos) e Italo Maroneze (PDT) não estavam no plenário no momento da votação.

Silvio se ausentará do cargo por dez dias, entre 19 e 28 de fevereiro, período em que o Executivo será conduzido por Sandra Jacovós (PL), vice-prefeita. Além do prefeito, a comitiva maringaense será integrada pelo vereador Diogo Altamir (PSDB) e dois servidores de carreira.

Ao todo, o prefeito receberá oito diárias de US$ 300 cada. Ainda não foram formalizados os pedidos de diárias tanto de Barros quanto dos servidores que irão o acompanhar na viagem. O itinerário contempla visitas em Medellin e Bogotá. Conforme a justificativa de viagem apresentada aos vereadores, a Colômbia “apresenta casos relevantes e replicáveis de políticas públicas urbanas que vêm ganhando reconhecimento internacional. O Urbanismo Social de Medellín e Bogotá demonstra como intervenções urbanas integradas – combinando mobilidade urbana, políticas de cuidado, cultura, educação, lazer, habitação e segurança – podem transformar profundamente territórios vulneráveis”.

A organização do evento “Missão Colômbia 2025” já tem alguns chefes de Executivo no Brasil com a presença confirmada. Além de Silvio Barros, representando Maringá, a comitiva, organizada pela Frente Nacional de Prefeitos, deverá ter também os prefeitos de São Vicente-SP, Kayo Amado e de Timon-MA, Rafael Brito. Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte-MG e Paulo Ney, chefe do Executivo em Poços de Caldas-MG também foram convidados, mas não confirmaram presença. (inf Maringá Post)