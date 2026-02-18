Cabo da Polícia Rodoviária Estadual de Maringá morre em acidente na rodovia PR-323

Na tarde desta terça-feira, na PR-323, em Doutor Camargo, dois policiais rodoviários estaduais (PRE) retornavam da região de Cianorte para Maringá, quando sofreram um acidente gravíssimo com uma viatura GM Trail Blazer Operações com Cães.

O soldado Fabio Henrique Cocensa, de 40 anos, perdeu a direção da caminhonete e capotou por várias vezes. O cabo Jean Patrick Niquetti, de 40 anos e o soldado foram ejetados da viatura. Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados até o local do acidente.

O Resgate Aeromédico pousou na pista para auxiliar nos atendimentos. Enquanto socorristas cuidavam do soldado, outros realizavam manobras de reanimação cardiorrespiratória no cabo Niquetti que sofreu múltiplas fraturas.

Após ser estabilizado, o policial rodoviário foi acomodado no helicóptero e encaminhado ao Hospital Santa Casa. Minutos depois, o Comando do BPRV recebeu a notícia do falecimento do cabo Niquetti. O soldado Fábio sofreu graves ferimentos. Ele permanece internado no Hospital Bom Samaritano.

Dois cães farejadores que estavam na viatura sobreviveram ao impacto do capotamento. Informações dão conta que a viatura que os policiais ocupavam aquaplanou na pista pois chovia forte no momento do capotamento. (inf André Almenara)