Buraco no asfalto pode ter sido o causador de tragédia no Contorno Sul em Maringá

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 12, na Avenida Sincler Sambatti com Rua Mário Pagani, no Sol Nascente. Ocupantes de um Ford Fiesta bateram com muita violência contra um caminhão que seguia pelo Contorno Sul sentido Detran.

O motorista do automóvel que seguia no sentido Sarandi passou por dois buracos na pista, perdeu o controle da direção, rodou e colidiu contra o caminhão. Com o impacto, uma mulher que estava ao lado do motorista morreu na hora.

O condutor de aproximadamente 35 anos foi entubado em estado gravíssimo sendo encaminhado ao pronto socorro do Hospital Santa Casa. Já os passageiros do banco traseiro ficaram presos entre as ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu precisaram cortar a lataria do veículo para retirar os dois irmãos. Uma criança de 9 anos foi entubada apresentando múltiplas fraturas pelo corpo. Ela foi levada de helicóptero até o HU onde permanece em coma induzido.



O Samu e Corpo de Bombeiros confirmaram no início da noite que o segundo óbito foi do adolescente que teria 15 anos de idade. O adolescente faleceu dentro da ambulância após sofrer parada cardíaca. O médico Vinicius Ventura disse que a menina de 9 anos recebeu transfusão de sangue ainda no local.

Os dois irmãos que estavam no banco de trás iriam passar algumas horas na casa de outros adolescentes. Uma perícia foi realizada pela Polícia Científica. Buracos no asfalto podem ter contribuído para a grave colisão. A Delegacia de Trânsito de Maringá deverá analisar imagens de câmeras. (inf André Almenara)