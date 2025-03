Boneco Benedito deixa o ‘Pinga Fogo na TV’

O radialista Laudecy Aparecido não faz mais parte do Grupo Pinga Fogo de Comunicação, que integrava desde 1985. Conhecido também por atuar com o ex-deputado federal Pinga Fogo de Oliveira, no programa na TV Maringá (Band) e depois no Canal 10, ele fazia o boneco Benedito, com tiradas satíricas, tornando-se personagem marcante da televisão regional.

Lau, como é conhecido, foi dispensado dia 3 de fevereiro, sob a justificativa de problemas financeiros no grupo, que possui a Rádio Pinga Fogo FM, em Maringá. Juliano Pinga, filho do ex-parlamentar falecido em maio de 2014, apresenta o “Pinga Fogo na TV”, atualmente, pelo YouTube; o programa estava no ar desde 1997.

Na semana passada o contrato com o Canal 10 foi cancelado, por causa de dívidas. O programa foi levado ao ar durante anos pela Band, onde também deixou de ser exibido por problemas financeiros. O grupo tem ainda dívidas trabalhistas, e seu prédio próprio, na Zona 5, já foi colocado em leilão pela Justiça Trabalhista.

Laudecy Silva, o boneco Benedito, é uma espécie de patrimônio de quem acompanha rádio e televisão em Maringá e sua saída foi lamentada por diversos profissionais. (inf Angelo Rigon)