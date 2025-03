Blitz apreende carro com mais de 52 mil reais de débitos

Numa ação conjunta da Guarda Municipal e Secretaria de Mobilidade de Maringá, foi realizada blitz na avenida Alexandre Rasgulaeff no Jardim Alvorada. A operação iniciou na noite deste domingo, 9, surpreendendo muitos motoristas que não estavam acostumados com blitz nesse dia e horário.

A operação buscou conjuntamente, segundo o secretário de Segurança Pública, Delegado Luiz Alves, coibir o trânsito de motoristas com sinais de embriaguez, veículos irregulares em pontos de encontro com problemas de perturbação de sossego.



Estrategicamente a blitz foi realizada em proximidade de local com muitas denúncias aos finais de semana e com reclamações no 156 da prefeitura e Ministério Público. Moradores da região parabenizaram a ação da secretaria, e reivindicaram mais vezes operações deste tipo. Vizinhos alertaram sobre a aglomeração com barulho justamente ao final do domingo, em horário utilizado de descanso para iniciar a semana de trabalho cedo na segunda-feira.

Agentes localizaram entre outras irregularidades um caso que chamou a atenção, um veículo com bloqueio judicial e débitos que somados chegavam a 52 mil reais.

“Estamos intensificando essas ações por toda a cidade, o cidadão de bem não pode ser prejudicado por arruaceiros que não andam lado a lado com a lei, não somos contra as pessoas se divertirem, porém o limite do direito de um vai até onde começa o direito do outro“, enalteceu o secretário Luiz Alves.