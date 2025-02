Barman ao ser atingido por pedra bate a moto e morre durante uma discussão envolvendo um casal

O assassinato de Jhonathan Maycon Antônio da Silva, 32 anos, aconteceu na noite de sábado, 22, na Avenida Virgílio Manilia, no Jardim Ouro Cola, em Maringá. Uma discussão entre um casal resultou na morte de Jhonathan que estava a caminho do trabalho.

Conforme duas testemunhas, Gustavo Vinicius Ferreira, 36 anos, parou sua caminhonete VW Amarok nas proximidades do Buffet Vivaro pois havia estourado o pneu do veículo. No local, Gustavo iniciou uma discussão com a namorada.

Percebendo que poderia ser agredida, a namorada gritou por socorro. Um adolescente que mora no Jardim Ouro Cola presenciou a mulher correndo pedindo por ajuda. Gustavo Vinicius armou-se de uma pedra grande e correu atrás do adolescente para lhe agredir.

Jhonathan Maycon que passava pelo local com sua moto foi atingido pela pedra. O motociclista perdeu a direção e bateu com muita violência contra o muro de uma empresa. A namorada de Gustavo contou que após o piloto sofrer o acidente, seu namorado ainda desferiu pedradas na cabeça da vítima.

Um segurança que estava no buffet, ao presenciar os fatos, imobilizou o agressor até a chegada da Polícia Militar. Populares chegaram a ameaçar linchar o motorista da caminhonete. Policias algemaram Gustavo Vinicius que apresentava sinais de embriaguez.

Uma equipe médica do Samu e socorristas do Siate estiveram no local realizando manobras de reanimação cardiorrespiratória no paciente que não respondeu aos procedimentos. Peritos da Polícia Científica foram acionados ao local do óbito.

Acredita-se que Jhonathan Maycon faleceu devido ao grave acidente que sofreu após ser atingido pela pedra. A Polícia Militar comentou que a vítima pode ter morrido do acidente ou depois de sofrer as pedradas. Um médico legista fará um exame no corpo do motociclista para apresentar ao delegado.

Autoridades policiais encaminharam ao plantão da Delegacia de Polícia Civil a namorada de Gustavo Vinicius e o adolescente que gentilmente se prontificou em colaborar no caso onde testemunhou a discussão do casal e o acidente. (inf André Almenara)