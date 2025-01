Uma mulher foi atropelada na manhã desta terça-feira, 14, na avenida Morangueira em Maringá. Segundo os próprios passageiros, o motorista da empresa TCCC não teve culpa, a vítima atravessou fora da faixa, o ônibus trafegava na faixa exclusiva. As informações preliminares são de que o rodado do coletivo passou sobre a mulher.

Equipes do Siate e SAMU foram acionadas para o atendimento que foi considerado pelos socorristas como grave. (inf André Almenara)