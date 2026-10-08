Articulação política

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Deputados reeleitos Soldado Adriano José e Do Carmo alinham projetos para a próxima legislatura

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Em um momento de descontração entre as agendas de atividades físicas, os deputados estaduais reeleitos pelo Paraná, Soldado Adriano José (PSD) e Do Carmo (Podemos), aproveitaram um breve intervalo para alinhar estratégias políticas g1.globo.com. O encontro informal serviu de pano de fundo para traçar as coordenadas e planejar os principais projetos da dupla para o biênio 2027/2028.

Ambos os parlamentares, que possuem forte base eleitoral na região de Maringá e no norte do estado, conversaram sobre a união de forças na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) para o novo mandato que se inicia em 1º de fevereiro de 2027 g1.globo.com. Na pauta do bate-papo, os deputados priorizaram propostas voltadas ao desenvolvimento regional, segurança pública e a destinação conjunta de emendas estruturais para os municípios paranaenses ao longo dos próximos anos.

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