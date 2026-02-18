Garotinho revela contrato de empresas de Ricardo Barros (PP) e Cida Borghetti (PP) de quase meio bilhão de reais para prestar serviços ao sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro

O deputado federal Ricardo Barros (PP), ex-líder de Jair Bolsonaro (PL-RJ), e de sua esposa, a ex-vice-governadora de Beto Richa e governadora por 8 meses Cida Borghetti (PP), foram citados hoje em rede social pelo ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), do Rio de Janeiro. Ele informou sobre uma licitação vencida por empresas ligadas aos Barros para fornecer, instalar e manter os bloqueadores de sinal para as unidades prisionais, que totaliza quase R$ 500 milhões em 36 meses e que tem gente achando que houve “maracutaia”.

A notícia pegou de surpresa políticos de Maringá e do Paraná, que não tinham até então ideia da atuação das empresas do ex-líder de Bolsonaro. “Não imaginava que o deputado tinha tentáculos que chegavam no Rio de Janeiro”, disse um deles. O tesoureiro nacional do PP será questionado na campanha eleitoral sobre a suspeita. O governador do Rio de Janeiro é Cláudio Castro (PL).

Diz a postagem: “Ao analisar com atenção e um mínimo de conhecimento técnico, salta aos olhos uma licitação que desperta questionamentos: quase R$ 500 milhões destinados a uma empresa sediada no Paraná, vencedora de um contrato para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Chama atenção o vínculo político envolvido, já que há registro público de participação societária na RC10 Tecnologia Ltda. com pessoas de expressão política nacional. Aqui estão os dados atualizados sobre a instalação dos bloqueadores de sinal na SEAP RJ (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) conforme informações oficiais.

A vencedora da licitação para fornecer, instalar e manter os bloqueadores de sinal para as unidades prisionais da SEAP/RJ é a – IMC Tecnologia em Segurança.

O contrato é para locação e prestação de serviço por até 36 meses. O valor total estimado em R$ 431 milhões a R$ 464 milhões para todas as unidades prisionais.

A infraestrutura inclui antenas direcionais, equipamentos de rede elétrica e testes para garantir que o bloqueio ocorra dentro das unidades. Proprietários/Sócios Isabela Mordaski Cordova, Maria Aparecida Borghetti, Paulo Roberto Ferrari e RC10 Tecnologia Ltda. Data de fundação13 de junho de 2016. Capital social registrado: R$ 40.000,00. A empresa RC10 Tecnologia Ltda., que consta como sócia na IMC, tem CNPJ próprio (51.036.806/0001-70) e apresenta ligação pública com figuras conhecidas.

Seus sócios listados são Ricardo José Magalhães Barros e Maria Aparecida Borghetti. 1. Ricardo José Magalhães Barros é uma figura com longa carreira no cenário nacional: •Ex-prefeito de Maringá (PR). •Vários mandatos como deputado federal pelo Paraná desde 1995. •Ministro da Saúde durante o governo de Michel Temer. •Atuou como líder do governo na Câmara dos Deputados durante parte do governo de Jair Bolsonaro.

2. Maria Aparecida Borghetti — política conhecida (Cida Borghetti) e tem um histórico público e político: •Foi vice-governadora do estado do Paraná (2015-2018). •Tornou-se governadora do Paraná em 2018. •Também já foi deputada estadual e deputada federal.

Tem gente grande achando que teve maracutaia”.

Outro lado – Em relação ao assunto, o deputado federal Ricardo Barros esclareceu em nota que se trata de contrato obtido pela startup IMC Tecnologia, empresa paranaense sediada em Quitandinha, por meio de processo público e regular.

O objeto do contrato é a prestação de serviço de sistema de bloqueio de sinal em 48 unidades prisionais. Até o momento, os equipamentos já foram instalados em dois presídios e estão em funcionamento, dentro do cronograma previsto.

Por fim, o deputado reforça que não participa da gestão nem da operação do contrato. Sua relação com a empresa é de incentivador da startup paranaense. (inf Angelo Rigon)