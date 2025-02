Apresentador de televisão curte postagem que ‘detona’ ex-presidente

No final de semana o apresentador de televisão Carlos Roberto Massa, o Ratinho, curtiu uma postagem do seu colega Luiz Bacci que mostra a influencer Aline fazendo uma comparação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT).

O vídeo viralizou. Nele, ela refere-se de forma irônica a Bolsonaro como “honesto” e a Lula como “ladrão”, só que apresenta números: durante o governo Lula 18 universidades foram criadas, enquanto no governo Bolsonaro nenhuma foi criada, além de citar diferenças como o reajuste do salário mínimo acima da inflação, a atualização da tabela do Imposto de Renda, a construção de UPAS e creches, o que não ocorreu no governo do inelegível.

O fato de o pai do governador do Paraná ter curtido a postagem contra o ex-presidente não passou batido. Em março Bolsonaro estará em Curitiba e da agenda faz parte um encontro com o governador do PSD. (inf Angelo Rigon)