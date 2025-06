Após decisão do STF, Carla Zambelli se torna foragida internacional; veja o que diz a lei

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou a ser oficialmente

considerada foragida da Justiça brasileira após ter sua prisão

preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e seu nome

incluído na lista de difusão vermelha da Interpol, ferramenta que aciona

as autoridades de 196 países. A decisão do STF veio dias após a

parlamentar deixar o Brasil com destino aos Estados Unidos e declarar

publicamente que não tinha intenção de retornar em breve.

A trajetória do caso traz à tona uma discussão essencial sobre o

conceito de foragido da justiça, e em que momento essa condição passa a

ser reconhecida formalmente.

Zambelli foi condenada a mais de 10 anos de prisão pelos crimes de

invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e falsidade

ideológica, após orientações para que o hacker Walter Delgatti Neto

inserisse documentos falsos contra o ministro do STF Alexandre de

Moraes. Mesmo após a condenação, a deputada não estava proibida de

viajar nem era alvo de mandado de prisão, e seu passaporte havia sido

devolvido.

O cenário muda a partir da declaração da parlamentar de que passaria uma

temporada nos Estados Unidos, sem previsão de volta ao Brasil. A

Procuradoria-Geral da República (PGR) considerou a manifestação um

indicativo de risco concreto de fuga e solicitou a prisão preventiva,

posteriormente autorizada pelo STF. A inclusão de Zambelli na difusão

vermelha da Interpol seguiu-se à decisão.

Porém, no Brasil, para que alguém seja considerado foragido, não basta

apenas sair do país. Segundo o advogado criminalista e especialista em

Ciências Criminais Vinicios Michael Cardozo, da GMP | G&C Advogados

Associados, o conceito de foragido é rigoroso.

“Do ponto de vista jurídico, só pode ser considerada foragida a pessoa

que, estando com mandado de prisão em aberto, não é localizada pelas

autoridades para o cumprimento da ordem judicial. Ou seja, não se trata

de um conceito baseado em impressões ou juízos morais: a condição de

foragido só se instala quando há uma ordem de prisão válida e tentativa

de cumprimento frustrada” explica Cardozo.

No caso da deputada, o status de foragida se estabeleceu a partir da

expedição do mandado de prisão e da impossibilidade das autoridades de

localizá-la. Até então, seu simples deslocamento ao exterior não

configurava a parlamentar como foragida.

“A decretação da prisão preventiva da parlamentar foi embasada em fatos

objetivos. A própria declaração de que não retornaria ao país contribuiu

diretamente para a medida. Agora, com a ordem de prisão expedida, caso

ela não se apresente voluntariamente e as autoridades não consigam

localizá-la, estará, sim, na condição legal de foragida da Justiça

brasileira.” comenta Cardozo.

A inclusão do nome de Carla Zambelli na difusão vermelha da Interpol

amplia o alcance da ordem de prisão, permitindo que a parlamentar seja

localizada e detida em qualquer um dos países membros da organização

internacional. No entanto, como explica o advogado Vinicios Michael

Cardozo, o cumprimento da prisão depende das regras de cooperação

jurídica internacional e da efetiva localização da deputada.