Amigos que retornavam de uma partida de futebol morrem de acidente no Contorno Sul

O acidente aconteceu na noite de sábado, 1, no Contorno Sul, proximidades da fábrica de refrigerantes Ouro Verde, em Maringá. Ítalo Gabriel Cangini da Silva, 24 anos, e Gean Magno Ferreira, 29, morreram em uma colisão de moto.

Conforme foi apurado pela PM, o condutor da Toyota Hilux seguia sentido rodovia PR-317 quando o piloto da moto CG Titan tentou realizar uma ultrapassagem. Durante a tentativa, a moto atingiu um Fiat Palio que também seguia no sentido Sarandi.

Com a batida, o motorista do Palio perdeu a direção do veículo e atingiu de frente outra motocicleta CG Titan e a camionete Hilux. Ítalo Gabriel e Gean Magno estavam na moto que bateu de frente. Uma das vítimas morreu na hora.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu realizaram por 45 minutos reanimação cardiorrespiratória na segunda vítima que não respondeu aos procedimentos e morreu. Uma mulher de 49 anos que estava com o marido no automóvel sofreu ferimentos graves.

O médico do Samu ao avaliar o estado de saúde da paciente descobriu um pneumotórax considerado grave. Ela foi encaminhada ao hospital. O piloto da primeira moto, de 23 anos, sofreu uma fratura no tornozelo. O motorista do Palio também foi socorrido.

Já os ocupantes da camionete recusaram atendimento. Ítalo Gabriel Cangini e Gean Magno eram muito amigos. Eles residiam com suas famílias no distrito de Floriano. A Delegacia de Trânsito de Maringá deverá investigar o acidente. (inf André Almenara)