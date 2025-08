Advogada da câmara faz mais denúncias ao Ministério Público

A advogada Ana Maria Brenner Silva, primeira concursada no Jurídico da Câmara de Maringá desde 2010, encaminhou a subseção local da OAB, Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná diversas denuncias de irregularidades de comissionados, projetos e afirma sofrer assédio moral da presidente Majorie Catherine Capodeboscq (PP) e da procuradora jurídica da Câmara, Lucilia Felicidade Dias.

Segundo ela, o assédio tem sido tão intenso que foi proibida de usar o celular na sala do jurídico, precisa de autorização para ir ao banheiro, está impedida de participar de reuniões com os vereadores, foi retirada de curso piloto do Tribunal de Contas, onde somente cargos comissionados foram indicados.

Dra Ana Brenner contará mais detalhes também sobre diversos pareceres contrários a licitações duvidosas que acabaram tendo continuidade na Casa, como por exemplo a compra de software de IA, no valor de 179 mil reais, 500 broches de lapela para os vereadores, 40 mil em souvenirs