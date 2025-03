Ações de combate e prevenção à dengue seguem intensas por toda a cidade

A Prefeitura de Mandaguaçu segue com intenso trabalho de combate e prevenção ao mosquito transmissor da dengue com ações pontuais e estratégicas para enfrentar o problema. Arrastões de limpeza, programa bota-fora de recolhimento de inservíveis, limpeza de terrenos e fiscalização, notificação e multa em proprietários que não mantêm limpos seus terrenos.

As agentes comunitárias de saúde e de endemias, as ACSs e ACEs, também realizam um trabalho muito importante, visitando casas, comércios e conscientizando sobre prevenção e combate a dengue. Aliás, todos os servidores, de todas as secretarias, estão empenhados nesse esforço, que segue intenso contemplando a cidade, distrito e comunidades rurais.

“Todo esse esforço precisa contar também com sua ajuda. Essa é uma missão coletiva, de todos nós. Sua participação é fundamental. Cuide de sua casa, de seu quintal, de seu terreno, de seu comércio. Não deixe água parada que serve de abrigo à reprodução do mosquito transmissor da dengue. Momento é de união de todos”, afirma o prefeito de Mandaguaçu, Beto Dentista.

A aplicação de fumacê também já foi feita em áreas específicas da cidade, exatamente naquelas com maior número de notificações de casos de dengue. O município está em tratativas com a 15ª Regional de Saúde para ampliar e intensificar esse recurso de combate e prevenção, no contexto de esforço contínuo e sem trégua contra a dengue.

No no âmbito de atendimento médico, a Secretaria de Saúde ativou consultório específico para dengue na unidade de pronto atendimento, assim como sala de hidratação, protocolo inicial no tratamento de suspeita de dengue. “Precisamos nos unir contra a dengue. Se cada um fizer a sua parte, vamos derrotar o mosquito e os riscos que ele traz para a vida”, reforça o prefeito.