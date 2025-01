Acidente na 323

Por volta das 9h40 desta quinta-feira, 16, foi registrado na rodovia PR 323 no sentido Maringá-Paiçandu um acidente. De acordo com a própria motorista do utilitário VW Kombi, teria perdido o controle do veículo, e na sequência colidido com a proteção de concreto no canteiro central.

O Siate foi acionado e os socorristas constataram que a vítima estava com ferimentos, porém, sem gravidade, logo após o primeiro atendimento foi conduzida ao hospital São José em Paiçandu. (com informações do CBM)