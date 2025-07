Ação civil pública do MP contra vereador Lemuel caminha para decisão

Chega ao fim hoje o prazo dado pela juíza Daniela Palazzo Chede Bedin, da 7ª Vara Cível de Maringá, para as alegações finais referentes à ação civil pública de indenização por danos morais movida pelo Ministério Público do Paraná contra o vereador Lemuel Wilson Rodrigues (PDT). Ele é acusado de levantar dinheiro na internet para ONG sem registro formal e sem prestação de contas do valor arrecadado. Lemuel se elegeu como Lemuel da Salvando Vidas, que não existia legalmente durante a campanha eleitoral.

A audiência foi realizada no final de junho, quando foram ouvidas as testemunhas do vereador. Ele arrolou nove testemunhas; o MP, cinco; o processo tramita há 509 dias. Em maio, ele perdeu recurso em outro processo, por esbulho/turbação/ameaça, que tramita em Sarandi, onde era fiel depositário de 37 animais, que sumiram. (inf Angelo Rigon)