Moraes decreta prisão de sobrinho de Bolsonaro

O Ministro Alexandre de Moraes do STF, pediu a prisão de Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, após sua fuga para a Argentina. O procurador-geral Paulo Gonet alegou que Léo Índio responde por crimes como tentativa de golpe de Estado e associação criminosa.

Em entrevista à Rádio Massa FM, ele afirmou estar no país vizinho há 20 dias com medo de ser preso. A defesa, por sua vez, nega as acusações e solicita a rejeição da denúncia. O caso levanta questões relevantes sobre a responsabilidade na defesa da democracia.