Avião de empresário maringaense faz pouso de “barriga” em São Paulo

Um avião Twin Commander, modelo 690D, fabricado em 1985, pousou de barriga na manhã de hoje, 10, no Aeroporto Estadual de Sorocaba (SP). Ninguém ficou ferido.

A aeronave teve problemas no trem de pouso e, de acordo com Embraer, arrastou a “barriga” na pista por aproximadamente 500 metros. Houve vazamento de combustível, e um princípio de incêndio, que foi controlado pelas equipes do aeroporto, segundo o G1. Do avião saem 4 pessoas, entre elas o empresário maringaense João Noma.



Conforme o registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave particular possui dois motores turbo hélice e tem um peso máximo de decolagem de 4,8 mil kg. O modelo pode transportar até nove passageiros e foi comprada em 2011.